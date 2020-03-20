Предприятия Полтавщины перепрофилировали на выпуск средств для дезинфекции и масок
Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА, пишет Regionews.
О перепрофилировании предприятий заявил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.
"Мы не только ожидаем помощи центральной власти - уже поработали над тем, чтобы существующие предприятия на территории области перепрофилировать на выпуск продукции, которая сегодня остро необходима: дезинфицирующие средства, маски. Они уже поступают в медицинские учреждения и тем, кто будет работать с ликвидацией коронавируса", - отметил Синегубов.
По его словам, 317 тысяч одноразовых масок область уже получила из государственного резерва. Их получают больницы и учреждения, которые будут задействованы при лечении больных. Это маски для тех, кто на "передовой": сотрудники больниц, скорой, правоохранители и другие.
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