Полиция открыла производство против больного коронавирусом житомирянина, который соврал о контактах
Об этом RegioNews сообщили в полиции Житомирской области.
Сообщается, что уголовное производство открыто по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.
В ходе досудебного расследования проверяется информация об укрытии сведений больным COVID-19 о причастности к перевозке организованной группы туристов в Австрию и обратно в Украину.
В настоящее время установлено, что рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались еще более 30 человек.
Сейчас полицейские устанавливают их контакты, место проживания и общаются с ними в отношении цели недавнего визита за границу, а также объясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции".
Напомним, что 19 марта мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что житель Житомира, у которого 19 марта обнаружили Covid-19 работает в турфирме и за рубежом находился вместе с группой туристов.
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