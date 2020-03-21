Полиция открыла производство против больного коронавирусом житомирянина, который соврал о контактах

В отношении больного коронавирусом жителя Житомира, который не сообщил, что находился за границей с группой туристов, начали уголовное производство

Фото: полиция

В отношении больного коронавирусом жителя Житомира, который не сообщил, что находился за границей с группой туристов, начали уголовное производство

Об этом RegioNews сообщили в полиции Житомирской области. Сообщается, что уголовное производство открыто по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования проверяется информация об укрытии сведений больным COVID-19 о причастности к перевозке организованной группы туристов в Австрию и обратно в Украину. В настоящее время установлено, что рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались еще более 30 человек. Сейчас полицейские устанавливают их контакты, место проживания и общаются с ними в отношении цели недавнего визита за границу, а также объясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции". Напомним, что 19 марта мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что житель Житомира, у которого 19 марта обнаружили Covid-19 работает в турфирме и за рубежом находился вместе с группой туристов. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется). Ранее сообщалось, что в Украине подтвердили уже 41 случай коронавируса.

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