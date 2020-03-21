Поліція відкрила провадження проти хворого на коронавірус житомирянина, який збрехав про контакти

Відносно хворого на коронавірус жителя Житомира, який не повідомив, що перебував за кордоном з групою туристів, розпочали кримінальне провадження

Фото: поліція

Відносно хворого на коронавірус жителя Житомира, який не повідомив, що перебував за кордоном з групою туристів, розпочали кримінальне провадження

Про це RegioNews повідомили в поліції Житомирської області. Повідомляється, що кримінальне провадження відкрито за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування перевіряється інформація про укриття відомостей хворим COVID-19 щодо причетності до перевезення організованої групи туристів до Австрії та назад в Україну. Нині встановлено, що рейсами авіаліній в обидві сторони одночасно з хворим скористались ще понад 30 людей. Наразі поліцейські встановлюють їх контакти, місце проживання та спілкуються з ними щодо мети нещодавнього візиту за кордон, а також пояснюють необхідність дотримання режиму самоізоляції. Нагадаємо, що 19 березня мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що житель Житомира, у якого 19 березня виявили Covid-19 працює в турфірмі та за кордоном знаходився разом з групою туристів. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється). Раніше повідомлялося, що в Україні підтвердили вже 41 випадок коронавіруса.

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