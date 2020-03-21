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21 березня 2020, 15:16 62

Поліція відкрила провадження проти хворого на коронавірус житомирянина, який збрехав про контакти

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21 березня 2020, 15:16 62
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Відносно хворого на коронавірус жителя Житомира, який не повідомив, що перебував за кордоном з групою туристів, розпочали кримінальне провадження
Фото: поліція
Відносно хворого на коронавірус жителя Житомира, який не повідомив, що перебував за кордоном з групою туристів, розпочали кримінальне провадження

Про це RegioNews повідомили в поліції Житомирської області.

Повідомляється, що кримінальне провадження відкрито за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування перевіряється інформація про укриття відомостей хворим COVID-19 щодо причетності до перевезення організованої групи туристів до Австрії та назад в Україну.

Нині встановлено, що рейсами авіаліній в обидві сторони одночасно з хворим скористались ще понад 30 людей.

Наразі поліцейські встановлюють їх контакти, місце проживання та спілкуються з ними щодо мети нещодавнього візиту за кордон, а також пояснюють необхідність дотримання режиму самоізоляції.

Нагадаємо, що 19 березня мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що житель Житомира, у якого 19 березня виявили Covid-19 працює в турфірмі та за кордоном знаходився разом з групою туристів.

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Раніше повідомлялося, що в Україні підтвердили вже 41 випадок коронавіруса.


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