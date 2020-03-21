Поліція відкрила провадження проти хворого на коронавірус житомирянина, який збрехав про контакти
Про це RegioNews повідомили в поліції Житомирської області.
Повідомляється, що кримінальне провадження відкрито за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування перевіряється інформація про укриття відомостей хворим COVID-19 щодо причетності до перевезення організованої групи туристів до Австрії та назад в Україну.
Нині встановлено, що рейсами авіаліній в обидві сторони одночасно з хворим скористались ще понад 30 людей.
Наразі поліцейські встановлюють їх контакти, місце проживання та спілкуються з ними щодо мети нещодавнього візиту за кордон, а також пояснюють необхідність дотримання режиму самоізоляції.
Нагадаємо, що 19 березня мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що житель Житомира, у якого 19 березня виявили Covid-19 працює в турфірмі та за кордоном знаходився разом з групою туристів.
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