Кличко подтвердил слова Авакова и рассказал, кто сможет пользоваться общественным транспортом
Об этом мэр сообщил во время брифинга в КГГА, передает RegioNews.
По его словам, пассажирский транспорт в Киеве останавливается с 23 марта.
По специальным пропускам смогут пользоваться общественным транспортом только работники аптек, больниц, продуктовых магазинов, ГСЧС, правоохранительных органов, ЖКХ, стратегических предприятий. Схемы маршрутов будут опубликованы позже.
Кличко демонстрирует специальный пропуск
Также Виталий Кличко просит полицию перейти на более усиленный режим работы, киевлян - оставаться дома и не гулять в парках.
Стоит отметить, что ограничения в работе общественного транспорта никак не влияют на езду по городу на личном авто. Здесь по-прежнему никаких ограничений нет, кроме того, что выходить из дома просят только в случае крайней необходимости.
Ранее Аваков заявил, что Киев полностью остановит пассажирские перевозки.
Кроме того в городах Украины отменяют общественный транспорт.
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