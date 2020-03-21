11:55  21 марта
В Украине на борьбу с коронавирусом выделили более 36 миллионов
14:25  21 марта
В городах Украины отменяют общественный транспорт
13:59  21 марта
В Украине подтвердили уже 41 случай коронавируса
UA | RU
UA | RU
21 марта 2020, 14:44 20

Кличко подтвердил слова Авакова и рассказал, кто сможет пользоваться общественным транспортом

Читайте також
українською мовою
21 марта 2020, 14:44 20
Читайте також українською мовою
В субботу, 21 марта, мэр столицы Виталий Кличко подтвердил предварительную информацию министра внутренних дел Арсена Авакова о том, что в Киеве будут прекращены пассажирские перевозки в общественном транспорте
Фото: скрин с видео
В субботу, 21 марта, мэр столицы Виталий Кличко подтвердил предварительную информацию министра внутренних дел Арсена Авакова о том, что в Киеве будут прекращены пассажирские перевозки в общественном транспорте

Об этом мэр сообщил во время брифинга в КГГА, передает RegioNews.

По его словам, пассажирский транспорт в Киеве останавливается с 23 марта.

По специальным пропускам смогут пользоваться общественным транспортом только работники аптек, больниц, продуктовых магазинов, ГСЧС, правоохранительных органов, ЖКХ, стратегических предприятий. Схемы маршрутов будут опубликованы позже.

Кличко демонстрирует специальный пропуск

Также Виталий Кличко просит полицию перейти на более усиленный режим работы, киевлян - оставаться дома и не гулять в парках.

Стоит отметить, что ограничения в работе общественного транспорта никак не влияют на езду по городу на личном авто. Здесь по-прежнему никаких ограничений нет, кроме того, что выходить из дома просят только в случае крайней необходимости.

Ранее Аваков заявил, что Киев полностью остановит пассажирские перевозки.

Кроме того в городах Украины отменяют общественный транспорт.


коронавирус карантин транспорт
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
21 марта 2020, 12:28
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
18 марта 2020, 10:00
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Юрий Бутусов
Евгений Комаровский
Все блоги »
Что происходит в Харькове: хроники украинского карантина
21 марта 2020, 12:00
Новый председатель Тернопольской ОГА – инструмент против "Свободы"
20 марта 2020, 14:00
Все публикации »
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »