В городах Украины отменяют общественный транспорт

Из-за угрозы распространения коронавируса в Украине отменяют общественный транспорт

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Из-за угрозы распространения коронавируса в Украине отменяют общественный транспорт

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

В Черновцах общественный транспорт - троллейбусы и автобусы - полностью прекратил работу. В Мукачево и Луцке также отменили на время карантина весь общественный транспорт. В Киеве отменят с 22 марта, в Тернополе - с 23 марта. В Черкассах, если выявят хоть один случай заболевания коронавирусом, также думают остановить весь общественный транспорт.

Возить будут только медработников, сотрудников аптек и продавцов.

Тем временем, в некоторых городах Украины отменили льготы для пенсионеров в общественном транспорте.

Так, в Запорожье льготникам отменяют бесплатный проезд. Та же ситуаци и Житомире, а также во Львове.

Хмельницкий городской совет на заседании решил отменить льготный проезд в общественном транспорте. Как сообщили в горсовете, решение вступает в силу с 20 марта и будет действовать до конца карантина.

Ранее сообщалось, что Киев полностью остановит пассажирские перевозки.