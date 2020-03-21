В городах Украины отменяют общественный транспорт
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.
В Черновцах общественный транспорт - троллейбусы и автобусы - полностью прекратил работу. В Мукачево и Луцке также отменили на время карантина весь общественный транспорт. В Киеве отменят с 22 марта, в Тернополе - с 23 марта. В Черкассах, если выявят хоть один случай заболевания коронавирусом, также думают остановить весь общественный транспорт.
Возить будут только медработников, сотрудников аптек и продавцов.
Тем временем, в некоторых городах Украины отменили льготы для пенсионеров в общественном транспорте.
Так, в Запорожье льготникам отменяют бесплатный проезд. Та же ситуаци и Житомире, а также во Львове.
Хмельницкий городской совет на заседании решил отменить льготный проезд в общественном транспорте. Как сообщили в горсовете, решение вступает в силу с 20 марта и будет действовать до конца карантина.
Ранее сообщалось, что Киев полностью остановит пассажирские перевозки.
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