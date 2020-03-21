Киев полностью остановит пассажирские перевозки: Аваков заявил о тотальном карантине
Об этом Аваков написал в Facebook, передает RegioNews.
По его словам, ужесточение мер планируется в ближайшие дни.
"В стране уже введены ограничительные меры. Они будут значительно жестче в ближайшие дни - это продиктовано необходимостью. Это нужно делать", - заявил Аваков.
По словам Авакова, нужно выиграть время, чтобы сейчас не заболели как можно больше украинцев. Поэтому в стране необходимо вводить "тотальный полный карантин".
Аваков уверен, что в стране должен работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности.
"Тотальный полный карантин - моя позиция, о которой хочу просить каждого из вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти. На данный момент в стране должен работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности. ...Остальные должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине... О убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем", - сообщил министр.
После чего Аваков сообщил, что Киев полностью остановит пассажирские перевозки
"Киев полностью остановит пассажирские перевозки с воскресенья, 22 марта. Развозить будут только работников экстренных служб, аптек и магазинов продуктов",- написал он.
Напомним, что Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве и еще двух областях
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