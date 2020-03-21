Киев полностью остановит пассажирские перевозки: Аваков заявил о тотальном карантине

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине планируют ужесточить ограничительные меры на период карантина

Фото: Facebook

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине планируют ужесточить ограничительные меры на период карантина

Об этом Аваков написал в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, ужесточение мер планируется в ближайшие дни.

"В стране уже введены ограничительные меры. Они будут значительно жестче в ближайшие дни - это продиктовано необходимостью. Это нужно делать", - заявил Аваков.

По словам Авакова, нужно выиграть время, чтобы сейчас не заболели как можно больше украинцев. Поэтому в стране необходимо вводить "тотальный полный карантин".

Аваков уверен, что в стране должен работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности.

"Тотальный полный карантин - моя позиция, о которой хочу просить каждого из вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти. На данный момент в стране должен работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности. ...Остальные должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине... О убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем", - сообщил министр.

После чего Аваков сообщил, что Киев полностью остановит пассажирские перевозки

"Киев полностью остановит пассажирские перевозки с воскресенья, 22 марта. Развозить будут только работников экстренных служб, аптек и магазинов продуктов",- написал он.

Напомним, что Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве и еще двух областях