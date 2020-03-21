В містах України скасовують громадський транспорт
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.
У Чернівцях громадський транспорт - тролейбуси і автобуси - повністю припинив роботу. У Мукачеві та Луцьку також скасували на час карантину весь громадський транспорт. У Києві скасують з 22 березня, у Тернополі - з 23 березня. У Черкасах, якщо виявлять хоч один випадок захворювання коронавірусом, також думають зупинити весь громадський транспорт.
Возитимуть тільки медпрацівників, працівників аптек і продавців.
Тим часом, у деяких містах України скасували пільги для пенсіонерів у громадському транспорті.
Так, Запоріжжя пільговикам скасовують безкоштовний проїзд. Та ж ситуація і Житомир, а також у Львові.
Хмельницька міська рада на засіданні вирішив скасувати пільговий проїзд у громадському транспорті. Як повідомили в міськраді, рішення набуває чинності з 20 березня і буде діяти до кінця карантину.
Раніше повідомлялося, що Київ повністю зупинить пасажирські перевезення.
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