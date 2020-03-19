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19 марта 2020, 15:04 14

Нардеп Шахов рассказал, где подцепил коронавирус

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19 марта 2020, 15:04 14
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Народный депутат Сергей Шахов заявил, что заразился коронавирусом на территории Украины, а не за границей, откуда он накануне приехал
Фото: facebook/СергейШахов
Народный депутат Сергей Шахов заявил, что заразился коронавирусом на территории Украины, а не за границей, откуда он накануне приехал

Как передает RegioNews, об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал на странице в Facebook.

"Заразился я в Украине, я в этом не сомневаюсь", - сказал он.

При этом нардеп выразил уверенность, что за тот период, когда был за границей, он не мог заразиться коронавирусом.

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Напомним, 18 марта у народного депутата Украины из группы "Доверие" Сергея Шахова после проведенных тестов подтвердилось наличие в организме коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что и его жена заболела коронавирусом.

По состоянию на 18 марта в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19.


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