Нардеп Шахов рассказал, где подцепил коронавирус

Народный депутат Сергей Шахов заявил, что заразился коронавирусом на территории Украины, а не за границей, откуда он накануне приехал

Фото: facebook/СергейШахов

Народный депутат Сергей Шахов заявил, что заразился коронавирусом на территории Украины, а не за границей, откуда он накануне приехал

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