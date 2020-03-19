Киевские пенсионеры штурмовали банк, чтобы оплатить коммунальные услуги

В Киеве возмущенные пенсионеры жаловались на медленное обслуживание и пытались штурмовать отделения "Ощадбанка", чтобы оплатить коммунальные услуги

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В Киеве возмущенные пенсионеры жаловались на медленное обслуживание и пытались штурмовать отделения "Ощадбанка", чтобы оплатить коммунальные услуги

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел в одном из отделений банка на улице Вышгородской.

Несмотря на постановление правительства, согласно которому за несвоевременную оплату коммунальных услуг в период карантина, льготы и субсидии сохранятся, а пеню не будут начислять, столичные пенсионеры пытаются оплатить все услуги до 20 числа.

Они жаловались, что их заставляют стоять на улице. В сюжете говорится, что пожилые люди не могут пользоваться интернетом и платить онлайн не умеют.

Пенсионеры собрались в очередь под отделением, лишь немногие - в медицинских масках. Из-за того, что работала только одна касса, и в помещение их пускали по двое, пенсионеры толпой попытались попасть в отделение.

"Всем коммуналку платить, а тут видите, что происходит", - жаловалась пенсионерка журналистам.

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Напомним, ранее в Милане задержали 53-летнюю украинку, которая незаконно продавала медицинские маски, несмотря на запрет выходить на улицу. Ее оштрафовала итальянская полиция.

По состоянию на 18 марта подтвердили еще 2 случая коронавируса - в Донецкой области и в Киеве. Таким образом, в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19.