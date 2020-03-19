Киевские пенсионеры штурмовали банк, чтобы оплатить коммунальные услуги
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел в одном из отделений банка на улице Вышгородской.
Несмотря на постановление правительства, согласно которому за несвоевременную оплату коммунальных услуг в период карантина, льготы и субсидии сохранятся, а пеню не будут начислять, столичные пенсионеры пытаются оплатить все услуги до 20 числа.
Они жаловались, что их заставляют стоять на улице. В сюжете говорится, что пожилые люди не могут пользоваться интернетом и платить онлайн не умеют.
Пенсионеры собрались в очередь под отделением, лишь немногие - в медицинских масках. Из-за того, что работала только одна касса, и в помещение их пускали по двое, пенсионеры толпой попытались попасть в отделение.
"Всем коммуналку платить, а тут видите, что происходит", - жаловалась пенсионерка журналистам.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Напомним, ранее в Милане задержали 53-летнюю украинку, которая незаконно продавала медицинские маски, несмотря на запрет выходить на улицу. Ее оштрафовала итальянская полиция.
По состоянию на 18 марта подтвердили еще 2 случая коронавируса - в Донецкой области и в Киеве. Таким образом, в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19.
- 15:44 19 марта 11 жителей Днепропетровской области проверяют на коронавирус
- 15:37 19 марта Сумскую судью отстранили за неэтичное поведение: подробности
- 15:31 19 марта В Житомирской области проверяют на коронавирус еще четырех человек
- 15:25 19 марта Коронавирус: безработными могут стать до 25 миллионов человек – МОТ
- 15:23 19 марта Сети супермаркетов сократили время работы
- 15:10 19 марта Коронавирус: Луганская ОГА выделила два миллиона на экспресс-тесты и защитные костюмы
- 11:24 19 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 15:46 16 марта Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
- 10:00 18 марта Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
- 14:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
- 12:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе