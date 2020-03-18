На Черниговщине зафиксировали первое подозрение на коронавирус
В городе Нежин Черниговской области 18 марта женщина впервые заболела COVID-19
В городе Нежин Черниговской области 18 марта женщина впервые заболела COVID-19
Об этом на личной Facebook-странице написал глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко, сообщают RegioNews.
"Полчаса назад в Нежинскую городскую больницу бригадой экстренной медицинской помощи доставили женщину с симптомами ОРВИ, в том числе температурой, затрудненным дыханием. По имеющейся информации, она недавно вернулась из Италии”, - написал Прокопенко.
Добавил, что уже оперативно провели совещание при участии руководства ОГА, Управления охраны здоровья'я, Национальной полиции, Лабораторного центра МИНЗДРАВА в Черниговской области.
Как информировали RegioNews ранее, в Киеве военный пенсионер Министерства обороны Украины попал в больницу с подозрением на наличие вируса COVID-19.
В Киеве пенсионер попал в больницу с коронавирусной инфекцией
18 марта 2020, 17:12Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
18 марта 2020, 15:45Коронавирус: в Украине проверяют 41 человека
18 марта 2020, 15:09
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
18 марта 2020, 15:45Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
16 марта 2020, 15:46Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
17 марта 2020, 14:00Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 12:00Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
- 18:51 18 марта Власть может возобновить работу метро с ограничениями
- 18:47 18 марта На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции из запрещенного оружия
- 18:40 18 марта Ryanair отменяет почти все рейсы
- 18:39 18 марта Из Египта уже вернулись почти 14 тысяч украинцев - МИД
- 18:34 18 марта На Черниговщине зафиксировали первое подозрение на коронавирус
- 18:29 18 марта В МИД выразили протест из-за визита Путина в оккупированный Крым
- 15:45 18 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 15:46 16 марта Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
- 14:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
- 12:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
Все блоги »
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
18 марта 2020, 10:00
Депутат Шахов действительно болен коронавирусом
18 марта 2020, 14:20
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 14:14
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации