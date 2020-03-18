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18 марта 2020, 18:34 2

На Черниговщине зафиксировали первое подозрение на коронавирус

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18 марта 2020, 18:34 2
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В городе Нежин Черниговской области 18 марта женщина впервые заболела COVID-19
В городе Нежин Черниговской области 18 марта женщина впервые заболела COVID-19

Об этом на личной Facebook-странице написал глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко, сообщают RegioNews.

"Полчаса назад в Нежинскую городскую больницу бригадой экстренной медицинской помощи доставили женщину с симптомами ОРВИ, в том числе температурой, затрудненным дыханием. По имеющейся информации, она недавно вернулась из Италии”, - написал Прокопенко.

Добавил, что уже оперативно провели совещание при участии руководства ОГА, Управления охраны здоровья'я, Национальной полиции, Лабораторного центра МИНЗДРАВА в Черниговской области.

Как информировали RegioNews ранее, в Киеве военный пенсионер Министерства обороны Украины попал в больницу с подозрением на наличие вируса COVID-19.


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