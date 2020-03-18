Пограничники рассказали, где еще можно пересечь границу на авто
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Как отмечается, такие меры приняты, учитывая, что наша страна и соседние страны ввели ограничения относительно пересечения государственной границы для недопущения распространения заболеваемости COVID-19.
Так, пункты пропуска на границе с Беларусью:
в Черниговской области: "Сенькивка- Веселовка", "Новые Яриловичи Новая Гута" "Славутич-Комарин";
в Киевской области: "Вильча-Александровка";
в Житомирской области: "Выступовичи-Новая Рудня";
в Ровенской области: "Городище-Верхний Теребежив", "Прикладники-Невель";
в Волынской области: "Дольск-Мохро", "Доманово-Мокраны", "Пулемец-Томашовка".
На границе с Польшей:
во Львовской области: "Рава-Русская-Гребенне" и "Краковец-Корчева";
в Волынской области: "Ягодин-Дорохуск".
На границе со Словакией:
в Закарпатской области: "Малый Березный-Убля", "Ужгород-Вишне-Немецкое".
На границе с Венгрией:
в Закарпатской области: "Лужанка-Берегшурань", "Вилок-Тисабеч", "Косино-Барабаш", "Дзвинкове-Лонья" и "Чоп (Тиса) -Захонь".
На границе с Румынией:
в Закарпатской области: "Дьяково-Халмеу";
в Черновицкой области: "Порубное-Сирет".
На границе с Молдовой:
в Одесской области: "Паланка-Маяки-Удобне", "Староказачье-Тудора", "Рени-Джюрджюлешть", "Табаки-Мирное";
в Винницкой области: "Могилев-Подольский-Отач";
в Черновицкой области: "Россошаны-Бричень", "Мамалыга-Кривая".
На границе с Россией:
в Харьковской области: "Чугуновка-Вериговка", "Плетеневка-Шебекино", "Гоптовка-Нехотеевка";
в Сумской области: "Большая Писаревка-Грайворон", "Юнаковка-Суджа", "Бачевск-Троебортное", "Екатериновка-Крупец";
в Черниговской области: "Гремяч-Погар", "Сеньковка-Новые Юрковичи";
в Луганской области "Меловое-Чертково", "Просяное-Бугайовка", "Танюшовка-Ровеньки".
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Напомним, 17 марта лидеры стран ЕС согласились на предложенное Еврокомиссией закрытие внешних границ ЕС и Шенгенской зоны как минимум на 30 дней.
По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
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