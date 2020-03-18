Борьба с коронавирусом: страны ЕС закрывают внешние границы
Как сообщает RegioNews, о таком решении в ответ на вспышку коронавируса заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляен после саммита 17 марта.
"Во время саммита Европейского совета, который проходил по видеоконференции, государства-члены ЕС одобрили предложение Еврокомиссии относительно приграничных мероприятий, экономики, совместных государственных закупок и исследований для борьбы с коронавирусом", - написала она.
In today's #EUCO videoconference on #COVID19, EU Member States endorsed @EU_Commission proposals on border measures, the economy, joint public procurement and research to fight the #coronavirus.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2020
More work ahead, the crisis requires it. pic.twitter.com/itgs2j0iWt
В свою очередь, на сайте Европейского совета сообщили, что для "ограничения распространения вируса в глобальном масштабе лидеры согласились укрепить внешние границы, применяя скоординированное временное ограничение несущественных поездок в ЕС на период 30 дней".
Также лидеры ЕС одобрили руководящие принципы, предложенные Комиссией, по управлению границами. "Мы должны обеспечить пропуск лекарств, продуктов питания и товаров, и наши граждане должны иметь возможность путешествовать в свои страны", - отметил президент Европейского совета Шарль Мишель.
Кроме того, страны ЕС отметили необходимость обмена информацией, разработки вакцины и предоставления ее всем нуждающимся.
Как отмечается, лидеры ЕС решили отложить очередной саммит, запланированный на 26-27 марта, и договорились провести еще одну видеоконференцию на следующей неделе.
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Напомним, Словакия временно закрывает въезд, Румыния ограничивает пересечение границы. Словакия отменила автобусные и железнодорожные перевозки между странами.
Коронавирус: соседние государства Словакия, Молдова, Польша, Чехия вводят временное ограничение на въезд.
Страны Европы закрывают границы для украинцев. Австрия остановит авиасообщение с Украиной и Россией, в Польше работают три КПП, а Эстония полностью закрыла границу для иностранцев.
Украина прекращает железнодорожное сообщение с другими странами к концу карантина. "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение с 17 марта до конца периода общенационального карантина в Украине.
С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.
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