Борьба с коронавирусом: страны ЕС закрывают внешние границы

Лидеры стран Европейского Союза согласились на предложенное Еврокомиссией закрытие внешних границ ЕС и Шенгенской зоны как минимум на 30 дней

Фото: dw.com

Лидеры стран Европейского Союза согласились на предложенное Еврокомиссией закрытие внешних границ ЕС и Шенгенской зоны как минимум на 30 дней

Как сообщает RegioNews, о таком решении в ответ на вспышку коронавируса заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляен после саммита 17 марта.

"Во время саммита Европейского совета, который проходил по видеоконференции, государства-члены ЕС одобрили предложение Еврокомиссии относительно приграничных мероприятий, экономики, совместных государственных закупок и исследований для борьбы с коронавирусом", - написала она.

In today's #EUCO videoconference on #COVID19, EU Member States endorsed @EU_Commission proposals on border measures, the economy, joint public procurement and research to fight the #coronavirus.

More work ahead, the crisis requires it. pic.twitter.com/itgs2j0iWt — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2020

В свою очередь, на сайте Европейского совета сообщили, что для "ограничения распространения вируса в глобальном масштабе лидеры согласились укрепить внешние границы, применяя скоординированное временное ограничение несущественных поездок в ЕС на период 30 дней".

Также лидеры ЕС одобрили руководящие принципы, предложенные Комиссией, по управлению границами. "Мы должны обеспечить пропуск лекарств, продуктов питания и товаров, и наши граждане должны иметь возможность путешествовать в свои страны", - отметил президент Европейского совета Шарль Мишель.

Кроме того, страны ЕС отметили необходимость обмена информацией, разработки вакцины и предоставления ее всем нуждающимся.

Как отмечается, лидеры ЕС решили отложить очередной саммит, запланированный на 26-27 марта, и договорились провести еще одну видеоконференцию на следующей неделе.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, Словакия временно закрывает въезд, Румыния ограничивает пересечение границы. Словакия отменила автобусные и железнодорожные перевозки между странами.

Коронавирус: соседние государства Словакия, Молдова, Польша, Чехия вводят временное ограничение на въезд.

Страны Европы закрывают границы для украинцев. Австрия остановит авиасообщение с Украиной и Россией, в Польше работают три КПП, а Эстония полностью закрыла границу для иностранцев.

Украина прекращает железнодорожное сообщение с другими странами к концу карантина. "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение с 17 марта до конца периода общенационального карантина в Украине.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.