Вернулись из Италии: шестерых николаевцев проверяют на коронавирус
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НикВести.
16 марта в ходе брифинга о ситуации с коронавирусом в Николаевской области начальник управления охраны здоровья ОГА Павел Георгиев отметил, что ситуация в Николаевской области стабильна.
"На сегодняшний день, в инфекционной больнице в изоляции находятся 6 пациентов с подозрением на заболевание коронавируса. Биологический материал отобран согласно действующих алгоритмов и отправлен через лабораторный центр в Киев в референс-лабораторию. Состояние пациентов не вызывает угроз, поэтому ждем результатов анализов, и будет определяться дальнейшая тактика и условия изоляции и пребывания этих пациентов в стационаре. Областная инфекционная больница работает в штатном режиме, также, как и все остальные лечебные учреждения", - рассказал Павел Георгиев.
Как известно, Николаевский городской совет принял решение о выделении 15 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.
Напомним, что в Николаеве приостанавливают работу всех мест развлекательного характера.
Также напомним, что 16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.
С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.
Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.
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