За рубежом от коронавируса лечат 6 украинцев - МИД

Шесть украинцев, находящихся за рубежом, получают лечение от Covid-19, еще пятеро выздоровели

Шесть украинцев, находящихся за рубежом, получают лечение от Covid-19, еще пятеро выздоровели

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу МИД Украины.

Так, по состоянию на 23:00 воскресенья, 15 марта, по двое граждан Украины лечатся в Германии и Италии. Также по одному украинцу находятся под наблюдением медиков в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах.

По данным МИД, за время распространения вируса всего эвакуировали 170 украинских граждан из Китая, круизного лайнера "Grand Princess" и Италии.

Также 13 марта в итальянской больнице скончалась гражданка Украины, у которой обнаружили коронавирус Covid-19.

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Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине зафиксировали уже три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.

12 марта 71-летняя пенсионерка с Житомирщины умерла.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска.