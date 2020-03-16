За рубежом от коронавируса лечат 6 украинцев - МИД
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу МИД Украины.
Так, по состоянию на 23:00 воскресенья, 15 марта, по двое граждан Украины лечатся в Германии и Италии. Также по одному украинцу находятся под наблюдением медиков в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах.
По данным МИД, за время распространения вируса всего эвакуировали 170 украинских граждан из Китая, круизного лайнера "Grand Princess" и Италии.
Также 13 марта в итальянской больнице скончалась гражданка Украины, у которой обнаружили коронавирус Covid-19.
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Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине зафиксировали уже три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.
12 марта 71-летняя пенсионерка с Житомирщины умерла.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска.
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