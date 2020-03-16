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16 березня 2020, 09:01 6

За кордоном від коронавірусу лікують 6 українців - МЗС

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16 березня 2020, 09:01 6
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Шість українців, які перебувають за кордоном, отримують лікування від Covid-19, ще п’ятеро одужали
Шість українців, які перебувають за кордоном, отримують лікування від Covid-19, ще п’ятеро одужали

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на пресслужбу МЗС України.

Так, станом на 23:00 неділі, 15 березня, по двоє громадян України лікуються в Німеччині та Італії. Також по одному українцю перебувають під наглядом медиків в Молдові та Об’єднаних Арабських Еміратах.

За даними МЗС, за час поширення вірусу всього евакуювали 170 українських громадян із Китаю, круїзного лайнеру "Grand Princess" та Італії.

13 березня в італійській лікарні померла громадянка України, у якої виявили коронавірус Covid-19.

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Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.

12 березня 71-річна пенсіонерка із Житомирщини померла.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску.


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