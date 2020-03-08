За сутки пограничники проверили температуру у 125 тысяч человек

За прошедшие сутки на государственной границе Украины врачи и пограничники в рамках мероприятий по предотвращению распространения на территорию Украины коронавирусной инфекции Covid-19 провели температурный скриннинг в 125 368 человек

Фото: pixabay

За прошедшие сутки на государственной границе Украины врачи и пограничники в рамках мероприятий по предотвращению распространения на территорию Украины коронавирусной инфекции Covid-19 провели температурный скриннинг в 125 368 человек

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