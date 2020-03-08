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08 марта 2020, 10:51 20

В Молдове зафиксировано первого больного коронавирусом

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08 марта 2020, 10:51 20
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В 48-летней гражданки Молдовы, которая 7 марта прилетела из Италии рейсом W6 3796 Милан-Кишинев (авиакомпания Wizzair), обнаружен коронавирус
Фото: pixabay
В 48-летней гражданки Молдовы, которая 7 марта прилетела из Италии рейсом W6 3796 Милан-Кишинев (авиакомпания Wizzair), обнаружен коронавирус

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Молдовы, передает RegioNews.

Это первый случай заражения в стране. Сообщается, что она вернулась из города Милан и была сразу госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Отмечается, что женщина заболела еще 28 февраля и была госпитализирована в Италии, но безответственно оставила больницу и вернулась домой.

В ведомстве добавили, что она болеет сахарным диабетом, имеет повышенное давление, и у нее ожирение второй степени.

Перед госпитализацией у больной наблюдались такие симптомы, как кашель, острая дыхательная недостаточность и повышенная температура. Она пройдет дополнительное обследование на коронавирусную инфекцию.

Напомним, из-за коронавируса Европейское бюро ВОЗ отправляет миссию в Украину.

В Украине пока зафиксировали один случай инфицирования коронавирусом. Также известно о пяти случаях заражения украинцев в мире: четверо заразились на лайнере Diamond Princess и одна украинка в Италии.


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