В Молдове зафиксировано первого больного коронавирусом
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Молдовы, передает RegioNews.
Это первый случай заражения в стране. Сообщается, что она вернулась из города Милан и была сразу госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
Отмечается, что женщина заболела еще 28 февраля и была госпитализирована в Италии, но безответственно оставила больницу и вернулась домой.
В ведомстве добавили, что она болеет сахарным диабетом, имеет повышенное давление, и у нее ожирение второй степени.
Перед госпитализацией у больной наблюдались такие симптомы, как кашель, острая дыхательная недостаточность и повышенная температура. Она пройдет дополнительное обследование на коронавирусную инфекцию.
Напомним, из-за коронавируса Европейское бюро ВОЗ отправляет миссию в Украину.
В Украине пока зафиксировали один случай инфицирования коронавирусом. Также известно о пяти случаях заражения украинцев в мире: четверо заразились на лайнере Diamond Princess и одна украинка в Италии.
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