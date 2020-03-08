Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
Об этом информирует CBS, передает RegioNews.
"Пассажирам пораженного коронавирусом лайнера, который более двух дней находится у побережья Северной Калифорнии, позволят причалить в Окленде, где пассажиры высадятся и будут доставлены в карантинные учреждения", - сообщили местные чиновники.
Отмечается, что в порт Окленд судно, на котором находятся более 3500 пассажиров и членов экипажа из 54 стран, прибудет в понедельник.
В Окленде пассажиры лайнера смогут сойти на берег и будут доставлены на карантинный объект. Высадка продлится минимум 2 дня, так как каждому пассажиру придется пройти первичный тест на заражение коронавирусом Covid-19.
Кроме того, пассажиры лайнера, которые живут в Калифорнии, будут помещены на карантин в местные медицинские учреждения. Всех остальных пассажиров разместят на других объектах в различных штатах. На судне останутся в изоляции члены экипажа.
Как сообщалось, из-за распространения коронавирусной инфекции Палата представителей Конгресса США может принять решение о переходе на удаленную работу.
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