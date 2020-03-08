В Европе коронавирусом заболели более 9 тысяч человек
Об этом в воскресенье, 8 марта сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает RegioNews.
Отмечается, что уже 255 заболевших скончались. В мире по состоянию на 8 марта подтверждено 106 161 случай.
Почти две трети инфицированных выявлено в Италии, также большое количество больных в Германии и Франции.
Коронавирус зафиксирован в следующих странах:
Италия - 5883
Германия - 795
Франция - 716
Испания - 374
Швейцария - 264
Великобритания - 210
Нидерланды - 188
Бельгия - 169
Швеция - 161
Норвегия - 147
Австрия - 79
Греция - 66
Исландия - 45
Сан-Марино - 27
Дания - 31
Израиль - 21
Финляндия - 19
Чехия - 19
Ирландия - 19
Португалия - 13
Грузия - 12
Хорватия - 11
Эстония - 10
Азербайджан - 9
Словения - 9
Румыния - 9
Беларусь - 6
Польша - 5
Россия - 7
Венгрия - 5
Северная Македония - 3
Словакия - 3
Мальта - 3
Босния и Герцеговина - 2
По одному случаю было зафиксировано в Андорре, Армении, Латвии, Литве, Люксембурге, Монако, Молдове, Сербии и Украине.
Напомним, в 48-летней гражданки Молдовы, которая 7 марта прилетела из Италии рейсом W6 3796 Милан-Кишинев (авиакомпания Wizzair), обнаружен коронавирус. Женщина заболела еще 28 февраля и была госпитализирована в Италии, но безответственно оставила больницу и вернулась домой.
Среди пассажиров рейса Милан-Кишинев, которым возвращалась в Молдову женщина, больная коронавирусом, были граждане Украины.
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