В Европе коронавирусом заболели более 9 тысяч человек

В Европе количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19 достигла 9358

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В Европе количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19 достигла 9358

Об этом в воскресенье, 8 марта сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что уже 255 заболевших скончались. В мире по состоянию на 8 марта подтверждено 106 161 случай.

Почти две трети инфицированных выявлено в Италии, также большое количество больных в Германии и Франции.

Коронавирус зафиксирован в следующих странах:

Италия - 5883

Германия - 795

Франция - 716

Испания - 374

Швейцария - 264

Великобритания - 210

Нидерланды - 188

Бельгия - 169

Швеция - 161

Норвегия - 147

Австрия - 79

Греция - 66

Исландия - 45

Сан-Марино - 27

Дания - 31

Израиль - 21

Финляндия - 19

Чехия - 19

Ирландия - 19

Португалия - 13

Грузия - 12

Хорватия - 11

Эстония - 10

Азербайджан - 9

Словения - 9

Румыния - 9

Беларусь - 6

Польша - 5

Россия - 7

Венгрия - 5

Северная Македония - 3

Словакия - 3

Мальта - 3

Босния и Герцеговина - 2

По одному случаю было зафиксировано в Андорре, Армении, Латвии, Литве, Люксембурге, Монако, Молдове, Сербии и Украине.

Напомним, в 48-летней гражданки Молдовы, которая 7 марта прилетела из Италии рейсом W6 3796 Милан-Кишинев (авиакомпания Wizzair), обнаружен коронавирус. Женщина заболела еще 28 февраля и была госпитализирована в Италии, но безответственно оставила больницу и вернулась домой.

Среди пассажиров рейса Милан-Кишинев, которым возвращалась в Молдову женщина, больная коронавирусом, были граждане Украины.