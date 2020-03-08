Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой

Среди пассажиров рейса Милан-Кишинев, которым возвращалась в Молдову женщина, больная коронавирусом, были граждане Украины

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Среди пассажиров рейса Милан-Кишинев, которым возвращалась в Молдову женщина, больная коронавирусом, были граждане Украины

Об этом сообщила министр здравоохранения Молдовы Виорика Думбревяну, передает RegioNews.

Она сообщила, что власти Молдовы связались с 45 пассажирами рейса, которые находятся в зоне высокого риска.

"Их проинформировали о необходимости прохождения карантина в домашних условиях в течение 14 дней. Среди них есть граждане Украины", - отметила Думбревяну.

Чиновница не назвала количество граждан Украины, которые находились на борту.

Напомним, в 48-летней гражданки Молдовы, которая 7 марта прилетела из Италии рейсом W6 3796 Милан-Кишинев (авиакомпания Wizzair), обнаружен коронавирус. Женщина заболела еще 28 февраля и была госпитализирована в Италии, но безответственно оставила больницу и вернулась домой.