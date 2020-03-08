Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом

Из всех 26 государств-участников Европейского Союза единственной страной, где не зафиксировано больных коронавирусом COVID-2019, остается Кипр

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Из всех 26 государств-участников Европейского Союза единственной страной, где не зафиксировано больных коронавирусом COVID-2019, остается Кипр

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения, передает RegioNews.

Отмечается, что среди стран Европы, которые не входят в ЕС, больных на COVID-19 нет в Черногории, Албании и Турции.

Накануне стало известно о первых случаях заболевания в Боснии и Сербии.

Напомним, в Европе количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19 достигло 9358. Почти две трети инфицированных обнаружены в Италии, также большое количество больных в Германии и Франции.

В 48-летней гражданки Молдовы, которая 7 марта прилетела из Италии рейсом W6 3796 Милан-Кишинев (авиакомпания Wizzair), обнаружен коронавирус. Женщина заболела еще 28 февраля и была госпитализирована в Италии, но безответственно оставила больницу и вернулась домой.

Среди пассажиров рейса Милан-Кишинев, которым возвращалась в Молдову женщина, больная коронавирусом, были граждане Украины.