12:37  08 марта
Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой
14:01  08 марта
В Европе коронавирусом заболели более 9 тысяч человек
15:19  08 марта
Медики исследовали анализы 20 украинцев на коронавирусную инфекцию
UA | RU
UA | RU
08 марта 2020, 15:50 68

Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом

Читайте також
українською мовою
08 марта 2020, 15:50 68
Читайте також українською мовою
Из всех 26 государств-участников Европейского Союза единственной страной, где не зафиксировано больных коронавирусом COVID-2019, остается Кипр
Фото: pixabay
Из всех 26 государств-участников Европейского Союза единственной страной, где не зафиксировано больных коронавирусом COVID-2019, остается Кипр

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения, передает RegioNews.

Отмечается, что среди стран Европы, которые не входят в ЕС, больных на COVID-19 нет в Черногории, Албании и Турции.

Накануне стало известно о первых случаях заболевания в Боснии и Сербии.

Напомним, в Европе количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19 достигло 9358. Почти две трети инфицированных обнаружены в Италии, также большое количество больных в Германии и Франции.

В 48-летней гражданки Молдовы, которая 7 марта прилетела из Италии рейсом W6 3796 Милан-Кишинев (авиакомпания Wizzair), обнаружен коронавирус. Женщина заболела еще 28 февраля и была госпитализирована в Италии, но безответственно оставила больницу и вернулась домой.

Среди пассажиров рейса Милан-Кишинев, которым возвращалась в Молдову женщина, больная коронавирусом, были граждане Украины.


Коронавирус
Медики исследовали анализы 20 украинцев на коронавирусную инфекцию
08 марта 2020, 15:19
В Европе коронавирусом заболели более 9 тысяч человек
08 марта 2020, 14:01
Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой
08 марта 2020, 12:37
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
07 марта 2020, 14:42
Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02
В Украине официально подтвержден первый случай коронавируса
03 марта 2020, 11:33
Стрельба во Львовской области: подробности жестокого убийства девушки
02 марта 2020, 17:48
Минздрав призывают сохранить финансирование и практику для врачей-ученых
05 марта 2020, 17:48
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Все блоги »
Гореть тебе в штабе. Получит ли скандальный нардеп Иванисов своих депутатов на Ровенщине
06 марта 2020, 11:42
Зеленский на Полтавщине обнимался с эвакуированными и общался с бизнесменами
05 марта 2020, 20:09
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »