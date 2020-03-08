Конгрессмены США могут работать из дома из-за коронавируса
Об этом сообщает Голос Америки, передает RegioNews.
"Палата представителей Конгресса США готовится к возможному переводу штатных сотрудников на удаленную работу в связи со вспышкой коронавируса", - говорится в сообщении.
Американские финансовые регуляторы также готовятся к непредвиденным обстоятельствам, поскольку случаи заражения зафиксированы уже в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Нью-Джерси.
В этих городах находятся офисы и представительства Комиссии по ценным бумагам и биржам, Комиссии по торговле товарными фьючерсами и банковские регуляторы.
В США пока подтверждено 433 случая заражения коронавирусом, 15 человек умерли.
Напомним, из всех 26 государств-участников Европейского Союза единственной страной, где не зафиксировано больных коронавирусом COVID-2019, остается Кипр.
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