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08 марта 2020, 16:28 15

Конгрессмены США могут работать из дома из-за коронавируса

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08 марта 2020, 16:28 15
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Из-за распространения коронавирусной инфекции Палата представителей Конгресса США может принять решение о переходе на удаленную работу
Фото: flickr
Из-за распространения коронавирусной инфекции Палата представителей Конгресса США может принять решение о переходе на удаленную работу

Об этом сообщает Голос Америки, передает RegioNews.

"Палата представителей Конгресса США готовится к возможному переводу штатных сотрудников на удаленную работу в связи со вспышкой коронавируса", - говорится в сообщении.

Американские финансовые регуляторы также готовятся к непредвиденным обстоятельствам, поскольку случаи заражения зафиксированы уже в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Нью-Джерси.

В этих городах находятся офисы и представительства Комиссии по ценным бумагам и биржам, Комиссии по торговле товарными фьючерсами и банковские регуляторы.

В США пока подтверждено 433 случая заражения коронавирусом, 15 человек умерли.

Напомним, из всех 26 государств-участников Европейского Союза единственной страной, где не зафиксировано больных коронавирусом COVID-2019, остается Кипр.


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