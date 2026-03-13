Украина близка к кризису: около 40 депутатов готовы сложить мандат

иллюстративное фото: из открытых источников

Рада «сломалась», а депутаты не голосуют за законы, согласованные с МВФ и ЕС, якобы из-за дела НАБУ

Как передает RegioNews, об этом в интервью Forbes Ukraine заявил нардеп Андрей Мотовиловец.

Он считает главной причиной кризиса – страх депутатов перед антикоррупционными органами. Основания для этого есть – пять депутатов уже с начала года уже имеют подозрения от НАБУ и САП.

"Ключевая проблема – фракция "Слуга народа" потеряла ядро. Что такое ядро? Когда собираю голоса в парламенте – ясно понимаю, какие депутаты точно готовы поддержать тот или иной закон. Делать это стало тяжело после подозрений НАБУ и САП пяти депутатам от "Слуг народа"", – отмечает Мотовиловец.

Также он добавил, что около 40 депутатов готовы сложить мандат.

Как сообщалось, ядро фракции "Слуги народа" сократилось до 120 депутатов. Часть депутатов разъехалась по регионам, кто-то уехал за границу, кого-то выгнали из фракции.