Штраф 34 тысячи гривен: в Тернополе наказали чиновника ТЦК

В Тернополе за нарушение прав гражданина при мобилизации к административной ответственности привлекли должностного лица ТЦК

Об этом сообщила специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона, передает RegioNews.

Отмечается, что работник ТЦК, находясь в служебном автомобиле, безосновательно ограничил права и свободы гражданина. В частности, чиновник применил физическую силу, удерживая мужчину, а также высказывался нецензурно и допускал оскорбления, унижающие честь и достоинство человека.

Неправомерные действия были запечатлены на видео, а результаты служебного расследования подтвердили факт превышения служебных полномочий.

По этому факту прокуроры составили в отношении военнослужащего административный протокол по ч. 2 ст. 172-14 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Суд признал чиновника виновным и оштрафовал на 34 тысяч гривен.

Кроме того, военнослужащий переведен для дальнейшего прохождения службы в район выполнения боевых задач.

В прокуратуре подчеркивают, что мобилизационные мероприятия должны осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства. Любые проявления насилия, злоупотребление властью или унижение человеческого достоинства недопустимы и влекут ответственность, предусмотренную законом.

Напомним, на Прикарпатье военный ТЦК жестоко избил военнообязанного. Подполковник намеренно нанес ему по меньшей мере пять ударов, прицельно в район паха. В результате избиения пострадавший получил тяжелые телесные повреждения, требовавшие хирургического удаления одного из органов (орхиэктомия).