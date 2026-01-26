В Харьковской области почти 100 дел открыто против ТЦК

Фото: Думка

В Харьковской области 97 дел против работников ТЦК и полиции внесены в Единый реестр досудебных расследований. Часть из них уже была направлена в суд

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Петр Токарь рассказал, что за прошлый год в Харьковской области на работников ТЦК и полицию поступило 250 жалоб. Из них 97 стали уголовными производствами и были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Самым громким случаем стало избиение учителя истории. Также поступали другие жалобы на незаконное задержание и нарушение прав граждан. По словам Петра Токаря, работники ТЦК и полиции тоже становятся жертвами нападений. За прошлый год зафиксировано по меньшей мере 47 уголовных производств по нападениям на них, включая покушение на убийство.

