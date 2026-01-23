19:08  23 января
23 января 2026, 21:00

Во Львовской области мужчина открыл огонь по работникам ТЦК и пытался сбежать встречной полосой

23 января 2026, 21:00
Фото: Телеграмм/Глаза Львова
Во Львовской области задержали мужчину, который открыл огонь по работникам ТЦК и пытался скрыться по дороге встречным движением

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Во Львовской области произошла стрельба по работникам территориального центра комплектования и СП. По сообщениям местных СМИ и Телеграмм-каналов, инцидент произошел в Солонце, где мужчина открыл огонь в сторону военных.

После этого злоумышленник на автомобиле пытался скрыться, двигаясь по встречной полосе. Это привело к значительной пробке на дороге в направлении Стрыя. Очевидцы слышали несколько выстрелов, однако во время преследования мужчина был задержан.

На месте работают правоохранители, которые выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают мотивы стрелка. Подробности задержания и ход следственных действий обещают сообщить в ближайшее время.

Напомним, в Винницкой области работница ТЦК требовала деньги у матери погибшего военного, обещая "повлиять" на оформление выплаты.

