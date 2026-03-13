Как будут выключать свет 14 марта? Данные Укрэнерго

Завтра, 14 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений, а с 17:00 до 23:00 – графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Как отмечается, причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – призывали в Укрэнерго.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения армия РФ около 6 тысяч раз атаковала объекты энергетической инфраструктуры на территории Украины. Ущерб достигает миллиардов.