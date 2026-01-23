19:08  23 января
23 января 2026, 18:33

В Одессе мужчину силой вытащили из машины работники ТЦК: прокуратура сообщила о санкции дела - штраф до 850 грн

23 января 2026, 18:33
Фото: иллюстративное
Силовое задержание мужчины работниками ТЦК привело к уголовному производству и вызвало обсуждение проблем мобилизации

Об этом пишет народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

В Одессе работники областного ТЦК силой вытащили мужчину из автомобиля, повредив дверь. Инцидент произошел 19 января 2026 года на улице Софиевской, 18. По словам адвоката, прокуратура зарегистрировала уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей умышленное легкое телесное повреждение. Санкция согласно этой статье ограничивается штрафом до 850 гривен.

Инцидент произошел по ул. Софиевской, 18

По данным защитника пострадавшего, мужчина не находился в розыске и не нарушал военный учет, а срок привлечения к ответственности по предварительным нарушениям истек еще в сентябре 2025 года. Все четыре сотрудника ТЦК, причастных к инциденту, были идентифицированы и уже дали объяснение правоохранителям.

Кроме этого, адвокат сообщил о подаче дополнительных заявлений в правоохранительные органы о возможных преступлениях, связанных с насильственными действиями сотрудников ТЦК. В частности, речь идет об умышленном нанесении побоев, пытках, незаконном лишении свободы и служебной халатности по статьям 127, 146, 146-1, 296, 371 и 367 УК Украины. Сообщения поданы в Одесскую областную прокуратуру, специализированную прокуратуру в сфере обороны, Департамент внутренней безопасности Нацполиции, Военную службу правопорядка и ДБР.

В открытых комментариях адвокат акцентирвал на системных проблемах мобилизации и отсутствии эффективного контроля за работой ТЦК. Он также предложил четыре шага для устранения таких ситуаций: установление четких сроков службы, повышение денежного довольствия военных до 50 тысяч гривен, привлечение к ответственности сотрудников ТЦК за нарушение и переход на рекрутинговую модель мобилизации вместо нынешней системы.

Напомним, 19 января в Одессе по ул. Софиевской произошло силовое задержание водителя с участием военнослужащих ТЦК и полицейских - мужчина, который по информации полиции находился в розыске за нарушение правил военного учета, отказался предоставить документы и сопротивлялся при попытке оформления административного протокола. В Одесском областном ТЦК инициирована служебная проверка.

Ранее сообщалось, в Одессе неизвестные в военной форме избили водителя и силой затолкали в бус. Перед этим нападавшие повредили автомобиль потерпевшего и нанесли ему телесные повреждения.

Одесса штраф мобилизация ТЦК уголовное производство
