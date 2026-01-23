В Одессе мужчину силой вытащили из машины работники ТЦК: прокуратура сообщила о санкции дела - штраф до 850 грн
Силовое задержание мужчины работниками ТЦК привело к уголовному производству и вызвало обсуждение проблем мобилизации
Об этом пишет народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает RegioNews.
В Одессе работники областного ТЦК силой вытащили мужчину из автомобиля, повредив дверь. Инцидент произошел 19 января 2026 года на улице Софиевской, 18. По словам адвоката, прокуратура зарегистрировала уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей умышленное легкое телесное повреждение. Санкция согласно этой статье ограничивается штрафом до 850 гривен.
По данным защитника пострадавшего, мужчина не находился в розыске и не нарушал военный учет, а срок привлечения к ответственности по предварительным нарушениям истек еще в сентябре 2025 года. Все четыре сотрудника ТЦК, причастных к инциденту, были идентифицированы и уже дали объяснение правоохранителям.
Кроме этого, адвокат сообщил о подаче дополнительных заявлений в правоохранительные органы о возможных преступлениях, связанных с насильственными действиями сотрудников ТЦК. В частности, речь идет об умышленном нанесении побоев, пытках, незаконном лишении свободы и служебной халатности по статьям 127, 146, 146-1, 296, 371 и 367 УК Украины. Сообщения поданы в Одесскую областную прокуратуру, специализированную прокуратуру в сфере обороны, Департамент внутренней безопасности Нацполиции, Военную службу правопорядка и ДБР.
В открытых комментариях адвокат акцентирвал на системных проблемах мобилизации и отсутствии эффективного контроля за работой ТЦК. Он также предложил четыре шага для устранения таких ситуаций: установление четких сроков службы, повышение денежного довольствия военных до 50 тысяч гривен, привлечение к ответственности сотрудников ТЦК за нарушение и переход на рекрутинговую модель мобилизации вместо нынешней системы.
Напомним, 19 января в Одессе по ул. Софиевской произошло силовое задержание водителя с участием военнослужащих ТЦК и полицейских - мужчина, который по информации полиции находился в розыске за нарушение правил военного учета, отказался предоставить документы и сопротивлялся при попытке оформления административного протокола. В Одесском областном ТЦК инициирована служебная проверка.
Ранее сообщалось, в Одессе неизвестные в военной форме избили водителя и силой затолкали в бус. Перед этим нападавшие повредили автомобиль потерпевшего и нанесли ему телесные повреждения.