280 тысяч потребителей Тернопольщины без электроэнергии после ночной атаки РФ
В Тернопольской области ночная атака российских военных привела к отключению электроэнергии для 280 тысяч потребителей
Об этом сообщили в Тернопольской ОВА, передает RegioNews.
"Из-за ночной массированной атаки в области введены графики аварийных отключений электроэнергии. По состоянию на 8:25 в области отключено 280 тыс. потребителей", – говорится в сообщении.
Напомним, 23 декабря Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии.
Оккупанты также атаковали объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области
Ранее сообщалось, что российская армия совершила очередную массированную атаку ударными БпЛА по югу Одесщины . В пострадавших районах зафиксированы повреждения энергетической, портовой, транспортной, промышленной и жилой инфраструктуры.