09:57  23 декабря
На Закарпатье на Свалявской свалке обнаружили опасные медицинские отходы
08:24  23 декабря
Драка подростков в ТЦ Винницы: пострадал 16-летний парень
07:40  23 декабря
Банковские мошенники в Днепре присвоили более 50 млн грн
23 декабря 2025, 09:48

Россияне атаковали беспилотниками объект энергетики во Львовской области

23 декабря 2025, 09:48
Иллюстративное фото: из открытых источников
Российские войска 23 декабря атаковали объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.

"Этой ночью враг атаковал боевыми беспилотниками объект критической энергетической инфраструктуры на Львовщине. К сожалению, есть последствия. Спасибо нашим защитникам за то, что этих последствий существенно меньше, чем хотел оккупант", – говорится в сообщении.

Напомним, 23 декабря Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за этого в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии.

Российская армия совершила очередную массированную атаку ударными БпЛА по югу Одесщины. В пострадавших районах зафиксированы повреждения энергетической, портовой, транспортной, промышленной и жилой инфраструктуры.

От 10 до 15 тыс. долларов: правоохранители разоблачили 8 организаторов "схем для уклонистов"
23 декабря 2025, 11:09
На Полтавщине на обочине дороги нашли тело женщины
23 декабря 2025, 10:45
В Черкасской области в результате ночной атаки повреждены дома
23 декабря 2025, 10:43
Фейковые покупатели: на Буковине мошенники обчистили карты людей через интернет-сервисы
23 декабря 2025, 10:30
Россия запустила по Украине более 600 дронов и десятки ракет – Свириденко
23 декабря 2025, 10:27
280 тысяч потребителей Тернопольщины без электроэнергии после ночной атаки РФ
23 декабря 2025, 10:17
Тройное ДТП на Львовщине: один из автомобилей превратился в металлолом
23 декабря 2025, 10:13
На Закарпатье на Свалявской свалке обнаружили опасные медицинские отходы
23 декабря 2025, 09:57
Атака россиян на Житомирщину: погиб четырехлетний ребенок
23 декабря 2025, 09:31
