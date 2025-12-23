Россияне атаковали беспилотниками объект энергетики во Львовской области
Российские войска 23 декабря атаковали объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.
"Этой ночью враг атаковал боевыми беспилотниками объект критической энергетической инфраструктуры на Львовщине. К сожалению, есть последствия. Спасибо нашим защитникам за то, что этих последствий существенно меньше, чем хотел оккупант", – говорится в сообщении.
Напомним, 23 декабря Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за этого в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии.
Российская армия совершила очередную массированную атаку ударными БпЛА по югу Одесщины. В пострадавших районах зафиксированы повреждения энергетической, портовой, транспортной, промышленной и жилой инфраструктуры.