Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.

"Этой ночью враг атаковал боевыми беспилотниками объект критической энергетической инфраструктуры на Львовщине. К сожалению, есть последствия. Спасибо нашим защитникам за то, что этих последствий существенно меньше, чем хотел оккупант", – говорится в сообщении.

Напомним, 23 декабря Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за этого в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии.

Российская армия совершила очередную массированную атаку ударными БпЛА по югу Одесщины. В пострадавших районах зафиксированы повреждения энергетической, портовой, транспортной, промышленной и жилой инфраструктуры.