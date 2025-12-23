280 тисяч споживачів Тернопільщини без електроенергії після нічної атаки РФ

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Тернопільській області нічна атака російських військових призвела до відключення електроенергії для 280 тисяч споживачів

Про це повідомили в Тернопільській ОВА, передає RegioNews.

"Через нічну масовану атаку в області введено графіки аварійних відключень електроенергії. Станом на 8:25 в області відключено 280 тис. споживачів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 грудня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Окупанти також атакували об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області

Раніше повідомлялося, що російська армія здійснила чергову масовану атаку ударними БпЛА по півдню Одещини. У постраждалих районах зафіксовані пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури.