280 тисяч споживачів Тернопільщини без електроенергії після нічної атаки РФ
У Тернопільській області нічна атака російських військових призвела до відключення електроенергії для 280 тисяч споживачів
Про це повідомили в Тернопільській ОВА, передає RegioNews.
"Через нічну масовану атаку в області введено графіки аварійних відключень електроенергії. Станом на 8:25 в області відключено 280 тис. споживачів", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 23 грудня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Окупанти також атакували об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області
Раніше повідомлялося, що російська армія здійснила чергову масовану атаку ударними БпЛА по півдню Одещини. У постраждалих районах зафіксовані пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури.