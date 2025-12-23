09:57  23 грудня
На Закарпатті на Свалявському сміттєзвалищі виявили небезпечні медичні відходи
08:24  23 грудня
Бійка підлітків у ТЦ Вінниці: постраждав 16-річний хлопець
07:40  23 грудня
Банківські шахраї у Дніпрі привласнили понад 50 млн грн
UA | RU
UA | RU
23 грудня 2025, 10:17

280 тисяч споживачів Тернопільщини без електроенергії після нічної атаки РФ

23 грудня 2025, 10:17
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Тернопільській області нічна атака російських військових призвела до відключення електроенергії для 280 тисяч споживачів

Про це повідомили в Тернопільській ОВА, передає RegioNews.

"Через нічну масовану атаку в області введено графіки аварійних відключень електроенергії. Станом на 8:25 в області відключено 280 тис. споживачів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 грудня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Окупанти також атакували об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області

Раніше повідомлялося, що російська армія здійснила чергову масовану атаку ударними БпЛА по півдню Одещини. У постраждалих районах зафіксовані пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопільська область атака відключення світла російська армія обстріл електрика
Святошинський район Києва під ударом: четверо постраждалих, серед них підліток
23 грудня 2025, 09:24
Через атаку росіян на Київщині є загибла та постраждалі
23 грудня 2025, 09:03
Росіяни вдарили по Рівненщині: пошкоджений багатоквартирний будинок
23 грудня 2025, 08:25
Всі новини »
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
Від 10 до 15 тис. доларів: правоохоронці викрили 8 організаторів "ухилянтських схем"
23 грудня 2025, 11:09
На Полтавщині на узбіччі дороги знайшли тіло жінки
23 грудня 2025, 10:45
На Черкащині внаслідок нічної атаки пошкоджені будинки
23 грудня 2025, 10:43
Фейкові покупці: на Буковині шахраї обчистили карти людей через інтернет-сервіси
23 грудня 2025, 10:30
Росія запустила по Україні понад 600 дронів та десятки ракет – Свириденко
23 грудня 2025, 10:27
Потрійна ДТП на Львівщині: одна з автівок перетворилася на металобрухт
23 грудня 2025, 10:13
На Закарпатті на Свалявському сміттєзвалищі виявили небезпечні медичні відходи
23 грудня 2025, 09:57
Росіяни атакували безпілотниками об’єкт енергетики на Львівщині
23 грудня 2025, 09:48
Атака росіян на Житомирщину: загинула чотирирічна дитина
23 грудня 2025, 09:31
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі публікації »
Петро Шуклінов
Юрій Касьянов
Віталій Портніков
Всі блоги »