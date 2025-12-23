Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.

В пострадавших районах зафиксированы повреждения энергетической, портовой, транспортной, промышленной и жилой инфраструктуры.

В результате ударов в одном из районов повреждены гражданский сухогруз и склад. Загорелась крыша в двухэтажном жилом доме и поврежден гараж. Пожар ликвидировали спасатели.

В другом районе в результате удара повреждены окна и крыши в 122 частных домах и остекление еще в трех многоэтажных. Повреждено пустое складское помещение.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

В районах, подвергшихся ударам, наблюдаются перебои с энергоснабжением. Критическая инфраструктура заживлена от генераторов. Развернуты Пункты несокрушимости – за помощью уже обратились около 900 человек.

На местах происшествия работают спасательные и аварийно-восстановительные службы. Их работа усложнена постоянными воздушными тревогами.

Напомним, утром 23 декабря Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за этого в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии.

В Житомирской области в результате обстрела повреждены дома, гражданские частные предприятия и магазин. Известно о 6 пострадавших, из них двое детей.