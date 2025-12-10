На Тернопільщині зіткнулися дві вантажівки: винуватець ДТП був п'яний
ДТП сталася 9 грудня близько 14:20 на вулиці Захисників України у Кременці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій вантажівки ISUZU, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив автомобіль DAF і зіткнувся із ним.
"Швидка" доправила до лікарні обох водіїв. Чоловіків не госпіталізовували.
Під час проведення медобстеження виявилось, що водій-порушник керував вантажівкою у стані алкогольного сп'яніння. "Драгер" показав результат 0,96 проміле алкоголю.
Чоловіка затримали. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Триває слідство.
Нагадаємо, 9 грудня на Буковині легковик врізався у вантажівку. Внаслідок ДТП постраждали п'ятеро юнаків.
