На Тернопільщині зіткнулися дві вантажівки

Фото: поліція

ДТП сталася 9 грудня близько 14:20 на вулиці Захисників України у Кременці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій вантажівки ISUZU, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив автомобіль DAF і зіткнувся із ним.

"Швидка" доправила до лікарні обох водіїв. Чоловіків не госпіталізовували.

Під час проведення медобстеження виявилось, що водій-порушник керував вантажівкою у стані алкогольного сп'яніння. "Драгер" показав результат 0,96 проміле алкоголю.

Чоловіка затримали. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Триває слідство.

