У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку: юнак помер
Нещасний випадок розслідують слідчі. 26 листопада у відділенні інтенсивної терапії помер 18-річний пацієнт
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
В ніч на 20 листопада "швидка" привезла юнака до лікарні з важкими травмами. Студент, житель Хмельницької області, випав з вікна третього поверху гуртожитку.
Майже тиждень лікарі боролися за життя юнака, але врятувати його не вдалося.
За даним фактом відкрито провадження за ст. 115 КК України з поміткою "нещасний випадок". Триває слідство.
Нагадаємо, 21 листопада в Івано-Франківську жінка випала з вікна багатоповерхівки. Від отриманих травм вона загинула на місці до приїзду "швидкої".
21 листопада 2025
27 листопада 2025
