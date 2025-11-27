Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

В ніч на 20 листопада "швидка" привезла юнака до лікарні з важкими травмами. Студент, житель Хмельницької області, випав з вікна третього поверху гуртожитку.

Майже тиждень лікарі боролися за життя юнака, але врятувати його не вдалося.

За даним фактом відкрито провадження за ст. 115 КК України з поміткою "нещасний випадок". Триває слідство.

