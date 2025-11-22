14:02  22 листопада
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами
У Тернополі зростає кількість жертв після ракетного удару
У Тернополі зростає кількість жертв після ракетного удару

фото: Національна поліція
Кількість загиблих внаслідок російського обстрілу зросла до 34. Уночі рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеве видання "20 хвилин".

Зазначається, що увечері 21 листопада на вул. Стуса в обласному центрі знайшли ще два тіла.

Одне з тіл виявили приблизно о 22.00, ще одне – о 22.30. Службовий пес нібито відчув щось на ділянці, де зараз проводять аварійно-пошукові роботи – там, де у квартирі колись була ванна кімната. Ймовірно, службовий собака відчув тіло людини.

Згодом стало відомо, що приблизно о 03:00 22 листопада на місці удару рятувальники виявили ще одне тіло жінки.

Нагадаємо, у Тернополі третю добу після прильотів ворожих ракет розбирають завали житлового будинку.

Як повідомлялось, 21 листопада в Тернополі під завалами знайшли тіла жінки та її маленьких дітей. Загалом від початку рятувальної операції по допомогу до фахівців звернулися вже 388 людей.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
