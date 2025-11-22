У Тернополі зростає кількість жертв після ракетного удару

фото: Національна поліція

Кількість загиблих внаслідок російського обстрілу зросла до 34. Уночі рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеве видання "20 хвилин".

Зазначається, що увечері 21 листопада на вул. Стуса в обласному центрі знайшли ще два тіла.

Одне з тіл виявили приблизно о 22.00, ще одне – о 22.30. Службовий пес нібито відчув щось на ділянці, де зараз проводять аварійно-пошукові роботи – там, де у квартирі колись була ванна кімната. Ймовірно, службовий собака відчув тіло людини.

Згодом стало відомо, що приблизно о 03:00 22 листопада на місці удару рятувальники виявили ще одне тіло жінки.

Нагадаємо, у Тернополі третю добу після прильотів ворожих ракет розбирають завали житлового будинку.

Як повідомлялось, 21 листопада в Тернополі під завалами знайшли тіла жінки та її маленьких дітей. Загалом від початку рятувальної операції по допомогу до фахівців звернулися вже 388 людей.