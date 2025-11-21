Російський удар по Тернополю: кількість загиблих збільшилась

Фото: ДСНС

Пізно ввечері 20 листопада рятувальники деблокували з-під завалів у Тернополі тіло ще однієї загиблої людини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Таким чином кількість жертв російського ракетного удару зросла до 28 людей, з них – три дитини. Постраждали 94 людини.

Безвісти зниклими вважаються 16 людей.

Нагадаємо, 19 листопада у Тернополі внаслідок російських ударів по житлових багатоповерхівках виникли масштабні руйнування, пожежі та людські жертви. З-під завалів багатоповерхівки дістали живого постраждалого.

У мережі з'явилося відео з моментами атаки по місту.

Пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару тривають.