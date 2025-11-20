Фото: скриншот

Після російського удару по багатоповерхівках у Тернополі 22 людини залишаються зниклими безвісти, пошуки тривають

Про це інформує RegioNews із посиланням на повідомлення президента Володимира Зеленського.

"Усю ніч наші рятувальники працювали в Тернополі, і пошуково-рятувальні роботи тривають досі. Невідомо про місцеперебування 22 людей – їх пошук продовжується", – йдеться у повідомленні.

До робіт залучені понад 230 рятувальників із дев’яти регіонів України.

Президент зазначив, що на окремих ділянках можна працювати лише вручну через сильні руйнування і роздробленість конструкцій. Це ускладнює пошук.

Зеленський висловив вдячність "всім нашим людям, які працюють на місці майже добу безперервно".

"Рятувальники, медики, поліцейські – дякую кожному й кожній. Надважливо, що в такі важкі дні попри всі атаки Росії, весь терор, наші люди завжди знають, що можуть розраховувати на порятунок і допомогу", – написав президент.

Нагадаємо, у Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару. Станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася – ворожий удар забрав життя 26 людей, серед них троє дітей.