Удар по будинку у Тернополі: досі невідомо про місцеперебування 22 людей, – Зеленський
Після російського удару по багатоповерхівках у Тернополі 22 людини залишаються зниклими безвісти, пошуки тривають
Про це інформує RegioNews із посиланням на повідомлення президента Володимира Зеленського.
"Усю ніч наші рятувальники працювали в Тернополі, і пошуково-рятувальні роботи тривають досі. Невідомо про місцеперебування 22 людей – їх пошук продовжується", – йдеться у повідомленні.
До робіт залучені понад 230 рятувальників із дев’яти регіонів України.
Президент зазначив, що на окремих ділянках можна працювати лише вручну через сильні руйнування і роздробленість конструкцій. Це ускладнює пошук.
Зеленський висловив вдячність "всім нашим людям, які працюють на місці майже добу безперервно".
"Рятувальники, медики, поліцейські – дякую кожному й кожній. Надважливо, що в такі важкі дні попри всі атаки Росії, весь терор, наші люди завжди знають, що можуть розраховувати на порятунок і допомогу", – написав президент.
Нагадаємо, у Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару. Станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася – ворожий удар забрав життя 26 людей, серед них троє дітей.