На Тернопільщині вантажівка врізалась у магазин

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Ланівцях 9 листопада о 13:13 вантажівка в'їхала у приміщення магазину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За попередньою інформацією, водій автомобіля DAF на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, виїхав за межі траси і врізався у приміщення магазину на вулиці Залізничній.

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

На момент ДТП в приміщенні перебувала 16-річна місцева жителька. Медики надали їй допомогу без госпіталізації.

