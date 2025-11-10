На Тернопільщині вантажівка врізалась у магазин
У Ланівцях 9 листопада о 13:13 вантажівка в'їхала у приміщення магазину
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
За попередньою інформацією, водій автомобіля DAF на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, виїхав за межі траси і врізався у приміщення магазину на вулиці Залізничній.
На момент ДТП в приміщенні перебувала 16-річна місцева жителька. Медики надали їй допомогу без госпіталізації.
Як повідомлялось, на Тернопільщині нетверезий водій BMW спричинив моторошну ДТП. Аварія сталась на початку листопада на трасі Тернопіль-Скалат-Борщів-Жванець.
На Тернопільщини молода пара підпалила військове авто: що загрожує зловмисникамВсі новини »
07 листопада 2025, 16:28На Тернопільщині судитимуть чоловіка, який незаконно зберігав автомат Калашникова і набої
06 листопада 2025, 12:22На Кіровоградщині вантажівка протаранила авто на трасі: загинула жінка
06 листопада 2025, 11:57
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
В Одесі судили наркокур’єра, який маскував "товар" в посилках з одягом та іграшками
10 листопада 2025, 14:38У Львові після укусу кота померла жінка: підозрюють сказ
10 листопада 2025, 14:04ДПСУ не розкриває, чи покинув країну співвласник "Кварталу 95" Міндіч
10 листопада 2025, 13:33На Полтавщині чоловік двічі відмовився від повістки: як його покарали
10 листопада 2025, 13:25Стало відомо, хто входив до корупційної схеми в енергетичній сфері, викритої НАБУ
10 листопада 2025, 12:49Був придатним, але ігнорував ТЦК: у Запоріжжі судили чоловіка, який отримав повістку, але не захотів мобілізуватися
10 листопада 2025, 12:45У Запоріжжі в лікарні стався вибух: постраждав пацієнт
10 листопада 2025, 12:27НАБУ оприлюднило аудіо, де чиновники та бізнесмени "ділили" гроші на енергетичну безпеку
10 листопада 2025, 12:07Відключення світла в Україні: в Укренерго розповіли, яка ситуація в енергосистемі
10 листопада 2025, 11:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі блоги »