14:10  07 листопада
У Києві школяр вистрибнув із вікна третього поверху після сварки з дівчиною
13:21  07 листопада
Вихідні в Україні очікуються туманними, хмарними, проте не холодними
10:55  07 листопада
У Дніпрі на вулицях вмирають собаки: що відбувається
07 листопада 2025, 16:28

На Тернопільщини молода пара підпалила військове авто: що загрожує зловмисникам

07 листопада 2025, 16:28
фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області
Двоє жителів Тернопільщини, причетні до підпалу військового авто на замовлення російських спецслужб, постануть перед судом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Зловмисниками виявились 21-річний житель Гусятина та його 23-річна безробітна спільниця. За даними слідства, обвинувачених дистанційно завербували представники ворога через телеграм-канал та запропонували їм "легкий заробіток". Отримавши інструкції від кураторів, жителі області мали знищити автомобіль українського військового.

Зловмисники знайшли у дворі багатоквартирного будинку в одному із селищ позашляховик, облили його легкозаймистою рідиною та підпалили. Процес зафіксували на відео, аби відзвітувати перед російською стороною.

За скоєне обом фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині жінка через ревнощі облила бензином та підпалила суперницю. Інцидент трапився у липні поточного року.

