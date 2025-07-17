В Тернопольской области женщина из-за ревности облила бензином и подожгла соперницу

фото: Национальная полиция

В поле близ села Посухов обнаружили в тяжелом состоянии обгоревшую 37-летнюю местную жительницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Женщину немедленно доставили в больницу. Медики диагностировали около 90 процентов термических ожогов тела.

Выехав на место происшествия, полицейские установили, что потерпевшую облила бензином и подожгла во время конфликта 53-летняя жительница Бережан.

По предварительным данным, между женщинами возник конфликт на почве ревности.

За совершенное злоумышленницы грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области мужчина убил жену, а после этого совершил самоубийство.