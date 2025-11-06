У Тернополі поліцейські затримали чоловіка, який вимагав 4000 доларів за послугу "ухилення від служби"
Схему вимагання неправомірної вигоди, пов’язану з ухиленням від мобілізації, викрили правоохоронці Тернопільщини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
За даними правоохоронців, тернополянин вимагав неправомірну вигоду у військовозобов’язаного. У ході досудового розслідування стало відомо, що свої послуги він оцінював в 4000 доларів США. За ці гроші "бізнесмен" обіцяв повпливати на працівників Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки й зняти чоловіка з розшуку.
Зловмисника під час отримання коштів.
Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, в Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК. Тепер йому загрожує від двох до чотирьох років позбавлення волі.