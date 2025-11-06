16:22  06 листопада
Завтра в Україні без опадів і до +16
12:40  06 листопада
На Волині чоловік влаштував нарко-бізнес через Telegram
09:52  06 листопада
На Прикарпатті автівка вилетіла у кювет та перекинулася: водійка загинула
UA | RU
UA | RU
06 листопада 2025, 16:55

У Тернополі поліцейські затримали чоловіка, який вимагав 4000 доларів за послугу "ухилення від служби"

06 листопада 2025, 16:55
Читайте также на русском языке
фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області
Читайте также
на русском языке

Схему вимагання неправомірної вигоди, пов’язану з ухиленням від мобілізації, викрили правоохоронці Тернопільщини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними правоохоронців, тернополянин вимагав неправомірну вигоду у військовозобов’язаного. У ході досудового розслідування стало відомо, що свої послуги він оцінював в 4000 доларів США. За ці гроші "бізнесмен" обіцяв повпливати на працівників Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки й зняти чоловіка з розшуку.

Зловмисника під час отримання коштів.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК. Тепер йому загрожує від двох до чотирьох років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопільська область Тернопіль ухилення від мобілізації корупційна схема поліція
На Тернопільщині судитимуть чоловіка, який незаконно зберігав автомат Калашникова і набої
06 листопада 2025, 12:22
На Тернопільщині жінку ошукали під час купівлі авто на 70 тисяч гривень
06 листопада 2025, 11:18
На Тернопільщині розслідують загадкову смерть 48-річного чоловіка
05 листопада 2025, 17:12
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На Дніпропетровщині пролунали вибухи після масованої атаки дронів
06 листопада 2025, 17:59
Росіяни атакували пасажирський автобус у Краматорську
06 листопада 2025, 17:55
На Київщині суд виправдав російського окупанта, якого обвинувачували у мародерстві
06 листопада 2025, 17:15
Завтра в Україні без опадів і до +16
06 листопада 2025, 16:22
Українці можуть отримувати дві пенсії за роботу в Україні та Польщі
06 листопада 2025, 16:19
Окупанти намагаються обійти Ямпіль, щоб наблизитися до Лиману, — 11-й корпус
06 листопада 2025, 16:10
Прикордонникам пропонували понад 22 мільйона: в ДПСУ розповіли про спроби виїхати за кордон за хабар
06 листопада 2025, 16:10
В Івано-Франківську вибухнула зарядна станція в офісі: є поранені
06 листопада 2025, 16:06
Нові санкції проти РФ: що забороняють і кого стосуються
06 листопада 2025, 16:06
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »