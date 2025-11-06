На Тернопільщині судитимуть чоловіка, який незаконно зберігав автомат Калашникова і набої

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

На Тернопільщині правоохоронці скерували до суду справу щодо чоловіка, який незаконно зберігав зброю та боєприпаси до неї

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними слідства, чоловік минулого року через Інтернет познайомився з особою, у якої придбав без передбаченого законом дозволу частини нарізної вогнепальної зброї. З отриманих деталей він самостійно зібрав автомат системи Калашникова "АК-74" калібру 5,45×39 мм.

Окрім цього, обвинувачений придбав 20 бойових патронів цього ж калібру, які разом зі зброєю зберігав за місцем свого проживання – у власному домоволодінні в Бучачі.

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та вилучили автомат "АК-74" і набої.

Чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині у 63-річного чоловіка вилучили пістолет. Жодних дозвільних документів у чоловіка не було.