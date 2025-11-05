На Тернопільщині розслідують загадкову смерть 48-річного чоловіка

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Тіло знайомого біля вантажівки, припаркованої між селами Плоске та Тетильківці, виявив 32-річний житель села Заздрість

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Зазначається, що житель Тернопільщини викликав швидку та поліцію. Проте лікарі, які прибули на місце події, констатували лише смерть чоловіка.

Правоохоронці з’ясували, що потерпілий разом з іншими водіями вантажівок DAF допомагали збирати урожай сої. Проте у день нещастя був дощ і чоловіки відпочивали. Згодом один із кермувальників побачив непритомного колегу біля вантажівки.

За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження за ч. 1 статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Триває слідство.

