15:38  05 листопада
За скандального ексвійськкома з Одещини внесли понад 100 мільйонів застави
13:13  05 листопада
Завтра в Україні без опадів та до +16
11:55  05 листопада
На Львівщині вчитель організував бізнес на подорожах для ухилянтів
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2025, 17:12

На Тернопільщині розслідують загадкову смерть 48-річного чоловіка

05 листопада 2025, 17:12
Читайте также на русском языке
фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області
Читайте также
на русском языке

Тіло знайомого біля вантажівки, припаркованої між селами Плоске та Тетильківці, виявив 32-річний житель села Заздрість

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Зазначається, що житель Тернопільщини викликав швидку та поліцію. Проте лікарі, які прибули на місце події, констатували лише смерть чоловіка.

Правоохоронці з’ясували, що потерпілий разом з іншими водіями вантажівок DAF допомагали збирати урожай сої. Проте у день нещастя був дощ і чоловіки відпочивали. Згодом один із кермувальників побачив непритомного колегу біля вантажівки.

За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження за ч. 1 статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Триває слідство.

Нагадаємо, поліцейські з’ясовують обставини смерті двох працівників на підприємстві у Тернопільській області. Загиблі – 1984 та 1996 років народження.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопільська область Тіло смерть чоловік поліція
На Тернопільщині водій пропонував поліцейським 20 000 грн, щоб уникнути відповідальності за нетверезе кермування
05 листопада 2025, 12:44
На Тернопільщині судитимуть чоловіка, який за хабарі обіцяв допомогти уникнути мобілізації
05 листопада 2025, 12:24
У Тернополі вантажівка на смерть збила чоловіка
05 листопада 2025, 12:13
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На Рівненщині 43-річного чоловіка взяли під варту за підозрою у подвійному вбивстві
05 листопада 2025, 17:40
Анджеліна Джолі їздила до Миколаївського ТЦК, щоб звільнити свого охоронця – ЗМІ
05 листопада 2025, 17:35
Північна Корея перекинула до РФ новий військовий контингент: понад 10 тис. на території країни
05 листопада 2025, 17:25
У Києві автобус на швидкості врізався в стовп та зніс його: постраждали щонайменше 5 осіб
05 листопада 2025, 17:04
На Львівщині контрабандисти за допомогою дрона намагалися відправити за кордон майже 3 тисячі пачок сигарет
05 листопада 2025, 16:52
Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі приїхала до Херсона з гуманітарною місією
05 листопада 2025, 16:50
Двоє агентів РФ отримали 15 років тюрми за підпали залізничних об’єктів у Черкаській області
05 листопада 2025, 16:34
Харківська ОВА запрошує бізнес на онлайн-зустріч: обговорять економічні перспективи регіону
05 листопада 2025, 16:17
"Якщо ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 не відновлять роботу за три дні – Києву загрожує катастрофа" – директор ЦДЕ
05 листопада 2025, 16:04
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »