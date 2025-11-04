Полицейские выясняют обстоятельства смерти двух работников на предприятии в Тернопольской области

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В полицию поступило сообщение от одного из работников аграрного предприятия о том, что спасатели подняли из помещения, где углублены элементы зерносушильной машины, тела двух работников, 1984 и 1996 годов рождения.

Как выяснилось, что оба погибших официально трудоустроены на предприятии и работают уже длительное время.

Тела погибших отправлены на экспертизу, которая определит причину их смерти. Предварительно к трагедии могло привести отравление неизвестными испарениями или газами.



Напомним, в конце сентября в Тернопольской области на предприятии погиб 47-летний мужчина. Несчастный случай произошел в Збараже.