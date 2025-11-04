12:45  04 ноября
На Житомирщине мужчина угрожал полицейским гранатой и ножом
10:57  04 ноября
В Одессе задержали группу мужчин, снимавших золотые украшения с прохожих
08:16  04 ноября
В Сумской области будут судить врача за взятку в 20 тысяч гривен
UA | RU
UA | RU
04 ноября 2025, 12:22

Полицейские выясняют обстоятельства смерти двух работников на предприятии в Тернопольской области

04 ноября 2025, 12:22
Читайте також українською мовою
фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области
Читайте також
українською мовою

Что стало причиной смерти людей – установит судебно-медицинскую экспертизу. Скорее всего, трагедия произошла из-за отравления неизвестными испарениями

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В полицию поступило сообщение от одного из работников аграрного предприятия о том, что спасатели подняли из помещения, где углублены элементы зерносушильной машины, тела двух работников, 1984 и 1996 годов рождения.

Как выяснилось, что оба погибших официально трудоустроены на предприятии и работают уже длительное время.

Тела погибших отправлены на экспертизу, которая определит причину их смерти. Предварительно к трагедии могло привести отравление неизвестными испарениями или газами.

Напомним, в конце сентября в Тернопольской области на предприятии погиб 47-летний мужчина. Несчастный случай произошел в Збараже.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернопольская область смерть работники предприятие полиция
В Тернополе мужчина устроил разборки в семье, а после этого напал на правоохранителей
03 ноября 2025, 16:44
В Тернопольской области нетрезвый водитель Skoda слетел с дороги
03 ноября 2025, 13:09
Нацгвардейцы задержали двух мужчин, занимавшихся незаконной подводной охотой на Тернопольском пруду
31 октября 2025, 12:58
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Завтра в Украине ожидается до +17 градусов, местами пройдут небольшие дожди
04 ноября 2025, 13:50
Украинские военные уничтожили две лодки с оккупантами, пытавшимися форсировать Днепр
04 ноября 2025, 13:41
В Ровенской области подросток обжегся, разжигая печь бензином
04 ноября 2025, 13:37
Украина приблизилась к стандартам ЕС: принят закон о скоростном мобильном интернете
04 ноября 2025, 13:36
Россияне продвинулись в Харьковской и Донецкой областях
04 ноября 2025, 13:29
В Одессе будут судить бывшую почтальоншу, которая присваивала пенсии людей
04 ноября 2025, 13:24
В Житомирской области женщина повредила служебный автомобиль полиции во время вызова на домашнее насилие
04 ноября 2025, 13:18
В Одессе задержан злоумышленник, который за 5500 долларов обещал "отмазать" мужчину от армии и трудоустроить в СБУ
04 ноября 2025, 13:03
Скандальный киевский пункт ТЦК на ДВРЗ расформирован – нардеп
04 ноября 2025, 12:56
На Житомирщине мужчина угрожал полицейским гранатой и ножом
04 ноября 2025, 12:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Валерий Пекар
Все блоги »