В Тернополе грузовик насмерть сбил мужчину
На нерегулируемом пешеходном переходе водитель грузового автомобиля MAN сбил 70-летнего мужчину
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Авария произошла 4 ноября около 17:00 на улице Степана Будного. Водитель седельного тягача MAN с полуприцепом, двигаясь по дороге Тернополь – Львов – Рава-Русская в направлении с. Озерная выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на прохожего.
Медикам спасти жизнь потерпевшего не удалось – он скончался в реанимационном отделении.
Шестидесятилетнего жителя Винницкой области, управлявшего грузовиком, задержали по статье 208 УПК. У него взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя.
