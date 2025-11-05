В Тернополе грузовик насмерть сбил мужчину

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Авария произошла 4 ноября около 17:00 на улице Степана Будного. Водитель седельного тягача MAN с полуприцепом, двигаясь по дороге Тернополь – Львов – Рава-Русская в направлении с. Озерная выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на прохожего.

Медикам спасти жизнь потерпевшего не удалось – он скончался в реанимационном отделении.

Шестидесятилетнего жителя Винницкой области, управлявшего грузовиком, задержали по статье 208 УПК. У него взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя.

Напомним, в Тернополе водитель маршрутки сбил женщину. Авария произошла в конце октября на улице Мирона Тарнавского.