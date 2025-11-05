13:13  05 листопада
Завтра в Україні без опадів та до +16
12:47  05 листопада
На Вінниччині мікроавтобус зіткнувся із легковиком: загинула жінка
11:55  05 листопада
На Львівщині вчитель організував бізнес на подорожах для ухилянтів
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2025, 12:44

На Тернопільщині водій пропонував поліцейським 20 000 грн, щоб уникнути відповідальності за нетверезе кермування

05 листопада 2025, 12:44
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Тернопільській області водій, аби уникнути відповідальності за нетверезе кермування, намагався підкупити поліцейських

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

У вівторок, 4 листопада, близько 20:00 у селі Синява правоохоронці за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Volkswagen Passat. Під час спілкування з водієм правоохоронці помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Перевірка на алкотестері "Драгер" показала результат – 1,22 проміле. Порушник погодився пройти медичний огляд у найближчому медзакладі, де факт сп’яніння також офіційно підтвердили лікарі.

Після цього, щоб уникнути відповідальності, водій запропонував поліцейським неправомірну вигоду в розмірі 20 000 гривень. Його дії зафіксувала нагрудна камера.

Тепер чоловіку доведеться відповідати перед законом і за порушення ПДР і за спробу дачі хабара поліцейським.

Як повідомлялось, у Тернополі вантажівка на смерть збила чоловіка. Смертельна ДТП сталась ввечері 4 листопада.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопільська область нетверезий водій хабар поліція ПДР
На Тернопільщині судитимуть чоловіка, який за хабарі обіцяв допомогти уникнути мобілізації
05 листопада 2025, 12:24
У Тернопільській області багатодітний батько підірвав себе гранатою після суперечки із дружиною
04 листопада 2025, 17:15
На Тернопільщині чоловік підірвав себе гранатою
04 листопада 2025, 16:25
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На Київщині жінка залишила без догляду 4 тварини – вони загинули: що загрожує власниці
05 листопада 2025, 14:44
П'ять авто, квадрокоптер і $8000 з людини: викрито організовану банду переправників через річку Тиса
05 листопада 2025, 14:36
У Краматорську росіяни обстріляли рятувальну частину
05 листопада 2025, 14:35
Український бізнес на зустрічі з МВФ закликав скасувати програму кешбек
05 листопада 2025, 14:23
В Одесі турецький підприємець підробляв одяг відомих марок в Україні: що вирішив суд
05 листопада 2025, 14:15
Ворожий шпигун під прикриттям: СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари по Краматорську
05 листопада 2025, 14:06
У Києві чоловік плював жінкам з дітьми в обличчя та тягав за волосся: тепер його відправили за ґрати
05 листопада 2025, 13:45
На Волині водій влетів у дорожній відбійник
05 листопада 2025, 13:37
Привласнювали квартири самотніх померлих: на Чернігівщині викрили групу "чорних рієлторів"
05 листопада 2025, 13:32
Завтра в Україні без опадів та до +16
05 листопада 2025, 13:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »