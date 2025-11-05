На Тернопільщині водій пропонував поліцейським 20 000 грн, щоб уникнути відповідальності за нетверезе кермування

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Тернопільській області водій, аби уникнути відповідальності за нетверезе кермування, намагався підкупити поліцейських

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

У вівторок, 4 листопада, близько 20:00 у селі Синява правоохоронці за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Volkswagen Passat. Під час спілкування з водієм правоохоронці помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Перевірка на алкотестері "Драгер" показала результат – 1,22 проміле. Порушник погодився пройти медичний огляд у найближчому медзакладі, де факт сп’яніння також офіційно підтвердили лікарі.

Після цього, щоб уникнути відповідальності, водій запропонував поліцейським неправомірну вигоду в розмірі 20 000 гривень. Його дії зафіксувала нагрудна камера.

Тепер чоловіку доведеться відповідати перед законом і за порушення ПДР і за спробу дачі хабара поліцейським.

