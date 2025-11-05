На Тернопільщині судитимуть чоловіка, який за хабарі обіцяв допомогти уникнути мобілізації

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

До 5 років позбавлення волі загрожує жителю Тернопільщини, котрий за хабарі обіцяв вирішити питання уникнення мобілізації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

У жительки Тернополя 56-річний зловмисник взяв 6000 доларів за виготовлення військово-облікових документів, які б свідчили про непридатність її сина до служби в лавах ЗСУ, а коли "клієнтка" виявила, що в інформаційній системі "Оберіг" її син числиться у розшуку за порушення законодавчих актів щодо ведення військового обліку і повідомила про це фігуранта, той запропонував частину раніше заплачених коштів спрямувати на те, аби анулювати цю процедуру.

За вирішення питання з мобілізацією ще одного "клієнта" зловмисник вимагав уже 12 000 доларів.

Організатора корупційної схеми затримали. Йому загрожує від двох до п‘яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині керівник коледжу організував корупційну схему на чоловіках призовного віку. За своїй "послуги" він брав 1000-2000 доларів.