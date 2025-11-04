16:25  04 листопада
04 листопада 2025, 18:19

Шахраї виманили 40 тисяч гривень у жителя Тернопільщини під приводом участі у неіснуючій програмі

04 листопада 2025, 18:19
ілюстративне фото: з відкритих джерел
До правоохоронців звернувся житель одного із сіл Тернопільського району. Чоловік повідомив, що став жертвою шахраїв

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За словами заявника, невідома особа, представившись працівником, який нібито допомагає оформити державну фінансову допомогу за програмою "Тепла зима", надіслала йому посилання для заповнення анкети. Після переходу за вказаним фішинговим посиланням із його банківської картки було списано грошові кошти в сумі 40 000 гривень.

Наразі правоохоронці встановлюють особу/осіб причетних до злочину.

Нагадаємо, на Тернопільщині шахраї, видаючи себе за співробітників спецслужб, "розвели" 48-річну жінку на 160 000 гривень.

Тернопільська область шахрайство шахраї поліція
