В Тернопольской области нетрезвый водитель Skoda слетел с дороги

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

Автопроисшествие случилось в Кременецкой области 1 ноября около 20:30

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Как сообщили в полиции, водитель автомобиля Skoda Fabia при выезде из села Вишневец не справился с управлением и его авто выбросило на обочину за пределы проезжей части дороги.

В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка 2000 года рождения. Женщину госпитализировали.

В ходе проверки выяснилось, что водитель на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту открыто производство по части 1 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины.

