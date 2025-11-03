Жительницу Тернополя оштрафовали за содержание 15 собак в квартире

иллюстративное фото: из открытых источников

Тернопольский горрайонный суд оштрафовал житель Тернополя за то, что она в квартире держала 15 собак разных пород

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на постановление Тернопольского горрайонного суда.

Большое количество собак в квартире обнаружили полицейские. Правоохранители прибыли по вызову соседей, которые позвонили в полицию около 00:14 29 сентября 2025 года и пожаловались, что животные очень громко лают и мешают спать жильцам других квартир.

В полиции установили, что на женщину в начале сентября уже жаловались местные жители и на нее составили административный протокол.

Женщина свою вину признала. Суд назначил ему штраф в двойном размере. Она должна оплатить 680 грн, а также 605 грн за расходы суда.

